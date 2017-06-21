Пустошь, 2017

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о выходе в прокат О фильме Мать берет своего сына и свою лучшую подругу в поход, чтобы рассеять пепел своего мужа. Но когда одинокий путник начинает преследовать их, они должны противостоять своим страхам Развернуть 4.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2017 Премьера онлайн 15 декабря 2017 Премьера в мире 21 июня 2017 Возраст 16+ Режиссер Сэм Паттон В ролях Алишия Окс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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