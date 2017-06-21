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Desolation

Пустошь, 2017

2017 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме
Мать берет своего сына и свою лучшую подругу в поход, чтобы рассеять пепел своего мужа. Но когда одинокий путник начинает преследовать их, они должны противостоять своим страхам
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 15 декабря 2017
Премьера в мире 21 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Паттон
В ролях
Алишия Окс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пустошь 2 постера
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