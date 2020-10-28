«Игра смерти»: Рецензия Киноафиши

Группа избалованных мажоров-подростков собирается в особняке, чтобы хорошенько потусить: принимать наркотики, предаваться беспорядочным (можно даже сказать лихорадочным) половым связям, выкладывать странные видео о своей богатой жизни в соцсети. Но всё пойдёт не по плану, когда зумеры решат открыть настолку «Игра смерти». Баловство перерастёт в кровавую трагедию. Дело в том, что по условиям этой игры они должны убить определённое количество человек за день, иначе периодически погибать будет кто-то из их группы.

Довольно быстро становится понятно, что «Игра смерти» не серьёзный слэшер (если слэшер вообще может быть от начала и до конца серьёзным). Примерно после первой нереалистично взорванной головы становится понятно, что создатели скорее зубоскалят над своими героями, чем сопереживают им. Впрочем, не появится эмпатии и у зрителя: очень быстро забываются не только взаимосвязи между персонажами, но и их имена.

Игра смерти

Впрочем, актёрская игра — это далеко не обязательный компонент качественного фильма ужасов. Избирая изначально сверхкровавую, но очевидно несерьёзную интонацию, режиссёры картины — пара франко-канадских визионеров-клипмейкеров — делают основной акцент на визуальной и музыкальной стороне дела. Жанровые ориентиры понятны: восьмидесятые, а скорее их реинтерпретация. Ретровейв в саундтреке, выкрученные до болезненности светофильтры, неон везде, где только возможно, пускай действие происходит и днём, и, безусловно, гротескное насилие. Главным источником вдохновения для авторов является игра Hotline Miami — это подтверждается прямой отсылкой в одной из анимационных вставок. Кажется, ну что может пойти не так? Восьмидесятничество пускай уже выходит из тренда, но хорошо звучит и выглядит. И тут оказывается, что даже с такой априори избыточной художественной стратегией можно переборщить.

Игра смерти

Более того, оказывается, что вкус и чувство меры играют здесь принципиальную роль: с чрезмерностью можно очень неудачно переборщить, что и делают создатели этого фильма. Абсурдность происходящего прерывается почти что мелодраматичными фрагментами, которые выглядят инородно в сюжете, а насквозь вторичный визуал не всегда качественно снят. Реалистичность кровавых сцен иногда недостаточна даже для комедийного фильма ужасов. Не спасает и сюжет: пускай изначальная задумка претендует на некоторую оригинальность, в сюжете не будет ни единого поворота, уже не виденного ранее в других подобных картинах. Единственное вторичное, что смотрится, а вернее слышится хорошо, — саундтрек. Видимо, жанровая музыка более живуча, чем жанровое кино.

Фильм может быть оценен поклонниками сверхкровавых слэшеров и любителей нереалистичных, гротескных сюжетов. Но не стоит ждать слишком многого, это может помочь.

Пётр Волошин