Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра в четыре руки Игра в четыре руки
Киноафиша Фильмы Игра в четыре руки Фильмы похожие на Игра в четыре руки
Le guignolo Игра в четыре руки 1980 / Франция / Италия
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Игра в четыре руки

Вся информация о фильме
Неизвестный в доме
Неизвестный в доме
драма, криминал 1992, Франция
6.0
Баловень судьбы
Баловень судьбы
комедия, драма, приключения 1988, Франция / ГДР
7.0
Одиночка
Одиночка
боевик, триллер 1987, Франция
7.0
Веселая пасха
Веселая пасха
комедия 1984, Франция
7.0
Ас из асов
Ас из асов
приключения, комедия, спорт 1982, Франция
6.0
Профессионал
Профессионал
триллер, боевик 1981, Франция
7.0
Украли бедро Юпитера
Украли бедро Юпитера
комедия 1980, Франция
6.0
Кто есть кто
Кто есть кто
боевик, комедия, драма, криминал 1979, Франция
7.0
Чудовище
Чудовище
боевик, мелодрама, комедия 1977, Франция
8.0
Неисправимый
Неисправимый
комедия 1975, Франция
6.0
Великолепный
Великолепный
фантастика, боевик, мелодрама, комедия 1973, Франция / Италия
7.0
Злоключения китайца в Китае
Злоключения китайца в Китае
комедия, приключения 1965, Франция / Италия
6.0
Сто тысяч долларов на солнце
Сто тысяч долларов на солнце
приключения, боевик, комедия 1964, Франция
7.0
Дядюшки-гангстеры
Дядюшки-гангстеры
боевик, комедия 1963, Франция / ФРГ / Италия
7.0
Человек из Рио
Человек из Рио
комедия, боевик, приключения 1964, Италия / Франция
7.0
Дальше некуда
Дальше некуда
комедия 1976, Франция
6.0
Казино
Казино "Рояль"
боевик, комедия, приключения 1967, Великобритания / США
5.0
Сто и одна ночь
Сто и одна ночь
комедия 1995, Великобритания / Франция
6.0
Банановая кожура
Банановая кожура
комедия 1963, Италия / Франция
6.0
Высоконравственная ночь
комедия 1977, Венгрия
6.0
Женщина есть женщина
Женщина есть женщина
комедия 1961, Италия / Франция
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше