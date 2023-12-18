Действие фильма происходит в провинциальном Колошваре в начале прошлого столетия. На Пшеничной улице после некоторого перерыва вновь открывается уютный дом под красной лампой у входа. Девушки сменяют выходные наряды на рабочую одежду, и начинается привычная ночная жизнь, к радости местных завсегдатаев. Среди обычных гостей появляется привлекательный студент Келепеи. Ему нечем заплатить за ночь любви и сострадательные дамы просто подкармливают беднягу. Со временем к нему привыкают и даже выделяют уголок в доме. Когда же мать Келепеи решила проведать своего сына, добросердечные обитатели прилагают немало усилий, чтобы превратить дом терпимости на один день в приличный пансион. Однако умудренную жизненным опытом даму трудно обмануть…

Венгрия, 1977