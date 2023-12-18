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6.8
Киноафиша Фильмы Высоконравственная ночь
6.8

Высоконравственная ночь

, 1977
Egy erkolcsos ejszaka
Венгрия / комедия / 18+
6.8

Причины посмотреть

О фильме

Один из ведущих венгерских режиссеров Карой Макк завоевал мировое признание прежде всего фильмами «Любовь» (1970) и «Глядя друг на друга» (1982). Но и другие его работы (включая эту, побывавшую в конкурсе  Каннского МКФ 1978 года) вызывали огромный интерес во всем мире. Прежде всего – благодаря мастерству в создании особой атмосферы и реальной социальной среды, проникновению в человеческую психологию, умелому сплаву лирики и гротеска. Сценарий этого фильма по рассказу Шандора Хуньяди создавали вместе с Макком такие разные мастера, как остросоциальный режиссер и драматург Петер Бачо и яркий писатель-сатирик Иштван Эркень. Совместными усилиями им удалось создать полотно, достойное кисти Тулуз-Лотрека.

Действие фильма происходит в провинциальном Колошваре в начале прошлого столетия. На Пшеничной улице после некоторого перерыва вновь открывается уютный дом под красной лампой у входа. Девушки сменяют выходные наряды на рабочую одежду, и начинается привычная ночная жизнь, к радости местных завсегдатаев. Среди обычных гостей появляется привлекательный студент Келепеи. Ему нечем заплатить за ночь любви и сострадательные дамы просто подкармливают беднягу. Со временем к нему привыкают и даже выделяют уголок в доме. Когда же мать Келепеи решила проведать своего сына, добросердечные обитатели прилагают немало усилий, чтобы превратить дом терпимости на один день в приличный пансион. Однако умудренную жизненным опытом даму трудно обмануть…

Венгрия, 1977

В ролях

Маргит Макай
Kelepei néni
Ирэн Пшота
A fõnökasszony - 'mama'
Карла Романелли
Bella
Дьердь Черхалми
Kelepei Jenö
Мари Кишш
Rózsi
Аги Сиртеш
Андраш Амбруш
Лайош Балажович
Ильдико Кишхонти
Karolina
Джорджиана Тарьян
Darinka
Edith Leyrer
Nusika
Zsuzsa Mányai
Lány
Режиссер Карой Макк
Сценарист Петер Бачо, Шандор Хуньяди, Иштван Эркень
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 6 октября 1977
Дата выхода
6 октября 1977 Венгрия
Производство Dialóg Filmstúdió, Hungarofilm
Другие названия
Egy erkölcsös éjszaka, A Very Moral Night, Una noche muy moral, Casa de Respeito, Dom pod czerwoną latarnią, Eine moralische Nacht, En meget moralsk nat, Mia poly ithiki nyhta, Mitt hem är min bordell, Sangen siveä yö, Una notte molto morale, Une nuit très morale..., Высоконравственная ночь, Dom pod czerwona latarnia

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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