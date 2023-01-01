Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Диета по-итальянски Диета по-итальянски
Киноафиша Фильмы Диета по-итальянски Фильмы похожие на Диета по-итальянски
Ci vuole un fisico Диета по-итальянски 2018 / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Диета по-итальянски

Вся информация о фильме
В одном прекрасном месте
В одном прекрасном месте
драма 2015, Италия
6.0
Противоположности притягиваются
Противоположности притягиваются
комедия, мелодрама 2015,
5.0
Любовь левых взглядов
Любовь левых взглядов
комедия 2013, Италия
6.0
Да здравствует Италия!
Да здравствует Италия!
комедия 2012, Италия
6.0
Папа за маму
Папа за маму
комедия 2019, Италия
5.0
Вместе в кино
Вместе в кино
комедия 2016, Италия
6.0
Кто-то говорит
Кто-то говорит "нет"
комедия 2011, Италия
6.0
Бьянка
Бьянка
драма, комедия 1984, Италия
7.0
Уши
Уши
драма, комедия 2016, Италия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше