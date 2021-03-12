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Компания молодых шарлатанов предлагает услуги по избавлению от духов, досаждающих еще живым родственникам. Все обставлено как настоящее представление с камерами, таинственными звуками и непонятными приборами, улавливающими потустороннюю активность. В роли медиума выступает Анджела, а ее брат Джексон занимается организационной стороной бизнеса. Новый заказ приводит их в большое загородное поместье, где давно были убиты три маленькие девочки. Спустя годы хозяйка дома продолжает слышать их смех и…