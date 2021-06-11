«Ночная прогулка»: Рецензия Киноафиши

Фрэнк (Шон Стоун) отправляется в путешествие в неназванную арабскую страну. Фрэнк – легкомысленный ловелас, который мало интересуется будущим и ни к чему особо не привязан: ни семьи, ни особых ценностей у него нет. Однажды он знакомится с прекрасной арабской девушкой Сарой (Сара Алами), в которую влюбляется, и решает увезти её к себе в Америку и тем самым кардинально поменять свою жизнь. Но романтическая история станет началом цепочки ужасных событий.

Не будем уходить здесь в подробный пересказ сюжета, чем грешат аннотации этого кино. Они почему-то довольно подробно раскрывают события картины чуть ли не до конца ее второй трети, что не очень помогает при просмотре. Скажем только, что этот снятый при российском участии фильм перенял одну из главных болезней именно российского кино – избыточную жанровую разболтанность. Не совсем понятно, что это за картина и, извините, что хотел сказать автор.

«Ночная прогулка» начинается как довольно милая, пускай и топорная история про любовь двух людей из сильно разных культур. Может быть, у фильма и был бы потенциал, если бы он пошёл именно по этим жанровым рельсам. Но очень быстро он превращается сначала в триллер, а потом и вовсе непонятно во что: есть тут и тюремная драма, и криминальный боевик, и кино про побег, и драма о становлении души через веру в Бога и людей, и ещё что-то. Проблема в том, что эта картина ни одну из своих жанровых заявок не преобразует в полноценный акт целой истории.

Ночная прогулка

Снятый на цифровую камеру, этот фильм часто выглядит не кинотеатральным релизом, а серией какого-то криминального боевика. Да, местами реалистичное цифровое изображение идёт в плюс, в частности, в романтической начальной линии и в некоторых тюремных сценах. Боевым же сценам недостает динамики и масштаба, а некоторые диалоги (как пример – разговор героя Микки Рурка с надзирателем) зачем-то отдают необоснованной комедийностью. Вообще чувство юмора – то, чего немного не хватает этой картине, возможно, некоторая самоирония пошла бы фильму только на пользу. Тем более что актёрские ресурсы для ироничного обыгрывания в касте есть.

Микки Рурк и Эрик Робертс – также проявление русского продюсерского следа в «Ночной прогулке». Эти замечательные, но потерявшие актуальность артисты очень привязаны к России, первого даже можно увидеть в отечественной рекламе. Нашим зрителем они любимы, но не стоит рассчитывать, что поклонники актеров в полной мере насладятся игрой своих кумиров. У каждого не так много сцен (у Рурка побольше), впрочем, общий сюжетный сумбур они разбавляют харизмой и определённым колоритом.

Что касается остальных актёрских работ, то тут такая же претензия: ни у кого нет достаточно времени полноценно раскрыться. Шон Стоун в главной роли человека, проходящего духовное перерождение, убедителен и обаятелен, но не более.

Ночная прогулка

В любом случае эта занятная история может понравиться искушённым киноманам, которые и в неоднозначном кино смогут найти что-то для себя. Также «Ночная прогулка» может приглянуться любителям простого и ненапрягающего кино.