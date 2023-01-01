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Кодекс киллера
Кодекс киллера, 2021: актеры и роли
The Protégé
Кодекс киллера
2021 / США
Трейлер
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Кодекс киллера, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Мэгги Кью
Maggie Q
Майкл Китон
Michael Keaton
Ори Феффер
Ori Pfeffer
В прокате
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