Фильмы
Кодекс киллера
Трейлеры фильма «Кодекс киллера»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Восемь лет спустя: у нового «Царя горы» — 100% свежести на Rotten Tomatoes, и море позитивных отзывов даже от критиков
Почему Саурона никто не видел на поле боя? В этом кроется его самая зловещая сила
Сменил царские панталоны на кожанку: Рогачев из «Этерны» снимается с Янковским и Борисовым в «Битве моторов» — это кино будет громким
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло
Божественный язык из «Пятого элемента» существует: 400 слов, которые вы не выговорите — Бессон придумал их сам
Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
Балет и русская речь: с выходом второго сезона «Уэнсдэй» о внешности Ортеги забыли — в хите Netflix нашли русский след
