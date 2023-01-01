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Один дома 5: Праздничное ограбление
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Home Alone: The Holiday Heist Один дома 5: Праздничное ограбление 2012 / США / Канада
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Вся информация о фильме
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