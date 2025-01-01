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Всё наоборот
Всё наоборот
Vsyo naoborot
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
О том как важно быть самим собой.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1974
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vsyo naoborot, Upside Down, Всё наоборот, All the Way Around
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Клара Румянова
Всеволод Ларионов
Владимир Осенев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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