Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару

Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони

Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»

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