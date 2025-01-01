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Киноафиша Фильмы Сармико

Сармико

Sarmiko 18+
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О фильме

История о храбром чукотском мальчике Сармико, которого унесло на льдине в открытое море.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 23 марта 1952
Дата выхода
23 марта 1952 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Sarmiko, Сармико, Сарміко
Режиссер
Ольга Ходатаева
В ролях
Владимир Феоктистов
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Сергей Столяров
Сергей Столяров
Михаил Трояновский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 20 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2155 В жанре «анимация»  274 В фильмах СССР  214
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