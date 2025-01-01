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О мультфильме
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Рейтинги
6.8
Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
В общем рейтинге
2155
В жанре «анимация»
274
В фильмах СССР
214
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Сармико
Сармико
Sarmiko
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
История о храбром чукотском мальчике Сармико, которого унесло на льдине в открытое море.
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Страна
СССР
Продолжительность
20 минут
Год выпуска
1952
Премьера в мире
23 марта 1952
Дата выхода
23 марта 1952
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Sarmiko, Сармико, Сарміко
Режиссер
Ольга Ходатаева
В ролях
Владимир Феоктистов
Всеволод Санаев
Сергей Столяров
Михаил Трояновский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
20
голосов
6.5
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
2155
В жанре «анимация»
274
В фильмах СССР
214
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В прокате
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