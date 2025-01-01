Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Клетка
1 постер
Киноафиша Фильмы Клетка

Клетка

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1989
Бюджет 0 RUR
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Kletka, Клетка
Режиссер
Екатерина Образцова
Екатерина Образцова
В ролях
Александра Захарова
Александра Захарова
Герман Качин
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Клетка
Как потерять вес 5.8
Как потерять вес (1986)
Страна слепых 0.0
Страна слепых (1995)
От дождя до дождя 5.5
От дождя до дождя (1990)
Куплю привидение 6.1
Куплю привидение (1992)
Mister Пронька 7.4
Mister Пронька (1991)
Сказка про лень 7.1
Сказка про лень (1976)
Королева - зубная щетка 6.6
Королева - зубная щетка (1962)
Слонёнок-турист 5.4
Слонёнок-турист (1992)
Музыкальный магазинчик 5.3
Музыкальный магазинчик (1989)
Неудачники 6.6
Неудачники (1983)
Лиса Патрикеевна 6.6
Лиса Патрикеевна (1982)
Жадный богач 6.6
Жадный богач (1980)
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про социальный конфликт Фильмы про социальный конфликт
Фильмы про животных Фильмы про животных

Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Клетка

Похожие фильмы онлайн

Как потерять вес
 
От дождя до дождя
 
Куплю привидение
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Сначала будет отторжение — только потом любовь: 5 нетипичных сериалов Netflix с высокими оценками зрителей
А Самохвалов знатно раскошелился на Калугину! Его швейцарский сувенир стоил как зимнее пальто в СССР
Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида
«011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров
«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год
А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда
Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше