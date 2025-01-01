Меню
1 постер
Клетка
18+
анимация
короткометражный
О фильме
Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке.
Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1989
Бюджет
0 RUR
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Kletka, Клетка
Режиссер
Екатерина Образцова
В ролях
Александра Захарова
Герман Качин
Вячеслав Невинный
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Клетка
5.8
Как потерять вес
(1986)
0.0
Страна слепых
(1995)
5.5
От дождя до дождя
(1990)
6.1
Куплю привидение
(1992)
7.4
Mister Пронька
(1991)
7.1
Сказка про лень
(1976)
6.6
Королева - зубная щетка
(1962)
5.4
Слонёнок-турист
(1992)
5.3
Музыкальный магазинчик
(1989)
6.6
Неудачники
(1983)
6.6
Лиса Патрикеевна
(1982)
6.6
Жадный богач
(1980)
Мультфильм находится в
подборках
Фильмы про социальный конфликт
Фильмы про животных
Рейтинг мультфильма
5.4
10
голосов
Похожие фильмы онлайн
Как потерять вес
Смотреть
От дождя до дождя
Смотреть
Куплю привидение
Смотреть
