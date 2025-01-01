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Как потерять вес
Как потерять вес
Kak poteryat ves
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О фильме
По мотивами рассказа Г. Уэллса «Правда о Пайкрафте».
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Страна
СССР
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1986
Премьера в мире
1 января 1986
Дата выхода
1 января 1986
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak poteryat ves, How to Lose Weight, Как потерять вес
Режиссер
Екатерина Образцова
В ролях
Василий Ливанов
Семён Самодур
Ирина Панярская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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