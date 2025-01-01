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Киноафиша Фильмы Как потерять вес

Как потерять вес

Kak poteryat ves 18+
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О фильме

По мотивами рассказа Г. Уэллса «Правда о Пайкрафте».

Страна СССР
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Дата выхода
1 января 1986 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak poteryat ves, How to Lose Weight, Как потерять вес
Режиссер
Екатерина Образцова
Екатерина Образцова
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Семён Самодур
Ирина Панярская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Как потерять вес

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