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Первый автограф
Первый автограф
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О фильме
О том, как звери пытались получить автограф у олимпийского Мишки.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1980
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pervyy avtograf, The First Autograph, Первый автограф
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Георгий Вицин
Клара Румянова
Борис Рунге
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.0
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
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