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Киноафиша Фильмы Первый автограф

Первый автограф

Pervyy avtograf 18+
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О фильме

О том, как звери пытались получить автограф у олимпийского Мишки.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1980
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pervyy avtograf, The First Autograph, Первый автограф
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Клара Румянова
Борис Рунге
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
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Первый автограф

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