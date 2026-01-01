Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Догони ветер
Догони ветер
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Грустная история старой лошади, которую выгнали из дому.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
1978
Режиссер
Борис Аблынин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Догони ветер
0.0
Будь здоров!
(1982)
7.1
Про щенка
(1979)
0.0
Лоскуток
(1976)
5.8
Бибигон
(1981)
6.3
История одной куклы
(1984)
7.1
Про мамонтенка
(1983)
5.2
Жила-была курочка
(1977)
7.2
Зайка-зазнайка
(1976)
