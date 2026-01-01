Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Догони ветер
Киноафиша Фильмы Догони ветер

Догони ветер

18+
О фильме

Грустная история старой лошади, которую выгнали из дому.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1978
Режиссер
Борис Аблынин
Фильмы похожие на Догони ветер
Будь здоров! 0.0
Будь здоров! (1982)
Про щенка 7.1
Про щенка (1979)
Лоскуток 0.0
Лоскуток (1976)
Бибигон 5.8
Бибигон (1981)
История одной куклы 6.3
История одной куклы (1984)
Про мамонтенка 7.1
Про мамонтенка (1983)
Жила-была курочка 5.2
Жила-была курочка (1977)
Зайка-зазнайка 7.2
Зайка-зазнайка (1976)

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
