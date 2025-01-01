Как известно, зайчишки – народ трусливый, не случайно даже существует выражение «боится как заяц». Вот и главный герой мультфильма был пугливым и робким – ровно до тех пор, пока не набрел в лесу на спящего охотника. Воспользовавшись случаем, Зайка забрал у него ружье и сразу же поверил в собственную силу и бесстрашие. Он незамедлительно отправился к тем лесным обитателям, которых боялся больше всего. Прогнав из дома Лису и ее гостя Волка, Зайка стал высокомерным и напыщенным. Но звери узнали о том, что ружье не заряжено, и решили сообща проучить зазнайку.