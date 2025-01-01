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Зайка-зазнайка

Zayka-zaznayka 18+
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О фильме

Как известно, зайчишки – народ трусливый, не случайно даже существует выражение «боится как заяц». Вот и главный герой мультфильма был пугливым и робким – ровно до тех пор, пока не набрел в лесу на спящего охотника. Воспользовавшись случаем, Зайка забрал у него ружье и сразу же поверил в собственную силу и бесстрашие. Он незамедлительно отправился к тем лесным обитателям, которых боялся больше всего. Прогнав из дома Лису и ее гостя Волка, Зайка стал высокомерным и напыщенным. Но звери узнали о том, что ружье не заряжено, и решили сообща проучить зазнайку.

  • «Зайка-зазнайка» – дебютная работа режиссера Бориса Аблынина. Впоследствии Аблынин поставил немало замечательных мультфильмов, среди которых «Жила-была курочка» (1977), «Бибигон» (1981), «Про мамонтенка» (1983). 
  • В основу сценария мультфильма легла одноименная детская пьеса, написанная Сергеем Михалковым. 
  • «Зайка-зазнайка» – вторая по счету мультипликационная экранизация пьесы Михалкова. В 1948 году режиссер Пантелеймон Сазонов снял мультфильм «Охотничье ружье» на тот же сюжет. 
  • Георгий Вицин, голосом которого говорит главный герой истории, также озвучивал зайчишек в мультфильмах «На лесной эстраде» (1954), «Храбрый заяц» (1955), «Две сказки» (1962) и многих других.

Зайчик, который жил в одном из лесов, случайно набрел на спящего охотника. Он очень боялся всех, но когда в его руках оказалось ружье, то почувствовал свою силу и превосходство. Этот юмористический рассказ о том, как плохо зазнаваться и вести себя неблагодарно со своими знакомыми и друзьями.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1976
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zayka-zaznayka, Snobbish Rabbit, Зайка-зазнайка, A felvágós nyuszi
Режиссер
Борис Аблынин
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Нина Шмелькова
Людмила Гнилова
Александр Граве
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Зайка-зазнайка

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