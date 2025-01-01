Выпускница петербургского училища Варенька Мартынова отправляется работать учительницей в глубинку. Здесь, в глухом сибирском селе, увлеченная своим делом девушка сеет разумное, доброе, вечное. Чтобы дети простых рабочих могли обучаться в гимназии наряду с наследниками богатых родителей, Варе приходится побороться с руководством. Параллельно рассказывается история любви молодой учительницы и революционера Мартынова, которые познакомились еще в Петербурге и сумели пронести чувства сквозь время. Смогут ли молодые люди быть вместе? Как сложится судьба Вареньки в годы войны?
Канун 1-й мировой войны. Окончив гимназию в Петербурге, Варя едет учить крестьянских детей в глухую деревню. Ей предстоит пережить тяжелые испытания.
|6 июня 1947
|СССР