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Киноафиша Фильмы Сельская учительница

Сельская учительница

Selskaya uchitelnitsa 18+
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О фильме

Выпускница петербургского училища Варенька Мартынова отправляется работать учительницей в глубинку. Здесь, в глухом сибирском селе, увлеченная своим делом девушка сеет разумное, доброе, вечное. Чтобы дети простых рабочих могли обучаться в гимназии наряду с наследниками богатых родителей, Варе приходится побороться с руководством. Параллельно рассказывается история любви молодой учительницы и революционера Мартынова, которые познакомились еще в Петербурге и сумели пронести чувства сквозь время. Смогут ли молодые люди быть вместе? Как сложится судьба Вареньки в годы войны?

  • Изначально фильм назывался “Воспитание чувств” - именно под таким названием состоялась его премьера в 1947 году. 
  • В 1948 году сразу четверо участников съемочного процесса - режиссер Марк Донской, автор сценария Мария Смирнова, оператор Сергей Урусевский и актриса Вера Марецкая - были награждены Сталинской премией I степени. 
  • Автором музыки к фильму стал Лев Шварц. “Сельская учительница” стала восьмой по счету картиной Марка Донского, музыку к которой создал композитор. В общей сложности Донской и Шварц работали вместе над 12 фильмами. 
  • В 1955 году Вера Марецкая исполнила главную роль еще в одной картине Марка Донского - драме “Мать”.

Канун 1-й мировой войны. Окончив гимназию в Петербурге, Варя едет учить крестьянских детей в глухую деревню. Ей предстоит пережить тяжелые испытания.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 6 июня 1947
Дата выхода
6 июня 1947 СССР
Производство Soyuzdetfilm
Другие названия
Selskaya uchitelnitsa, Erziehung der Gefühle, A Professora da Aldeia, A Village Schoolteacher, Bylärarinnan, Egy életen át, I daskala tou horiou, Învățătoarea din Șatrîi, Kylän opettajatar, L'Education Des Sentiments, L'educazione dei sentimenti, L'institutrice du village, Landdistriktslærer, Lärarinnan, Lys over tundraen, Maestro de pueblo, Nauczycielka wiejska, Parenting, Seoska učiteljica, The Teacher from Shatryj, The Village Teacher, Varvara, an Emotional Education, Vesnická ucitelka, Vospitaniye chuvstv, Воспитание чувств, Сельская учительница, 乡村女教师
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Вера Марецкая
Даниил Сагал
Павел Оленев
Владимир Марута
Владимир Белокуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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