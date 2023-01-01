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Мать
Киноафиша Фильмы Мать Мать, 1955: актеры и роли
Mat Мать 1955 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Мать, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Вера Марецкая Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Татьяна Пилецкая Татьяна Пилецкая Андрей Петров Andrey Petrov Сергей Курилов Лилия Гриценко Павел Усовниченко Павел Волков Иван Неганов
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