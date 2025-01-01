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Три дня Виктора Чернышева

Tri dnya Viktora Chernyshova 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в 1960-х годах. Юный герой Виктор Чернышев после окончания школы не торопится поступать в институт. Молодой человек больше не хочет учиться, а потому отправляется работать на завод. Жизнь самого Виктора и других, таких же, как он, работяг как будто стоит на месте. Работа, комсомольские собрания и общение друг с другом не приносят ни капли удовлетворения. Сможет ли герой найти в себе силы вырваться из этого застоя?

  • «Три дня Виктора Чернышева» – дебютная режиссерская работа Марка Осепьяна, выпускника ВГИКа и Высших курсов сценаристов и режиссеров. В дальнейшем Осепьян снял целый ряд картин, среди которых «Иванов катер» (1972), «Ришад – внук Зифы» (1981), «Стеклянный лабиринт» (1989).
  • Роль Виктора Чернышева стала первой крупной работой Геннадия Королькова в кино. Прежде актер снимался лишь в двух фильмах в эпизодических ролях, причем одна из них даже не была указана в титрах. 
  • В год выхода фильм посмотрели приблизительно 11 миллионов советских зрителей. 
  • Музыку к картине написал Алексей Рыбников – автор таких легендарных рок-опер, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось». 
  • Геннадий Корольков и Валентина Владимирова, исполнившая роль матери Виктора, также снимались вместе в фильме «Ночная смена» (1970) и сериале «Тени исчезают в полдень» (1971).

Середина 20 века. Бурно развивается промышленность и растет необходимость в работниках заводов. Одним из них становится и герой фильма, Виктор, недавно окончивший школу. Однако дурным примером для него, как и для остальной молодежи, является Николай, отлынивающий от любой полезной деятельности, который увлечен лишь многочисленными амурными похождениями.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 3 июня 1968
Дата выхода
3 июня 1968 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Tri dnya Viktora Chernyshova, Три дня Виктора Чернышёва, Three Days of Viktor Chernyshov, Tři dny Viktora Černyševa, Trois jours de Viktor Tchernychev, Trzy dni Wiktora Czernyszewa, Viktor Csernyisov három napja
Режиссер
Марк Осепьян
В ролях
Геннадий Корольков
Арина Алейникова
Валерий Беляков
Алексей Чернов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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