Действие фильма разворачивается в 1960-х годах. Юный герой Виктор Чернышев после окончания школы не торопится поступать в институт. Молодой человек больше не хочет учиться, а потому отправляется работать на завод. Жизнь самого Виктора и других, таких же, как он, работяг как будто стоит на месте. Работа, комсомольские собрания и общение друг с другом не приносят ни капли удовлетворения. Сможет ли герой найти в себе силы вырваться из этого застоя?
Середина 20 века. Бурно развивается промышленность и растет необходимость в работниках заводов. Одним из них становится и герой фильма, Виктор, недавно окончивший школу. Однако дурным примером для него, как и для остальной молодежи, является Николай, отлынивающий от любой полезной деятельности, который увлечен лишь многочисленными амурными похождениями.
|3 июня 1968
|СССР