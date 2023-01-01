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Кабачок «13 стульев» Кабачок «13 стульев»
Киноафиша Фильмы Кабачок «13 стульев» Кабачок «13 стульев», 1966: актеры и роли
Кабачок «13 стульев» 1966 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Кабачок «13 стульев», 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спартак Мишулин Спартак Мишулин
В ролях
Спартак Мишулин Спартак Мишулин Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Виктор Байков Георгий Тусузов Роман Ткачук Роман Ткачук Вячеслав Шалевич Вячеслав Шалевич Борис Новиков Ольга Аросева Ольга Аросева Михаил Державин Михаил Державин Виктория Лепко Зиновий Высоковский Юрий Волынцев Рудольф Рудин Валентина Шарыкина Евгений Кузнецов Лилия Юдина Наталья Селезнева Наталья Селезнева Борис Рунге Зоя Зелинская Юрий Соковнин
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