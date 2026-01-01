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Фильмография
Наталья Маркина
Natalya Markina
Киноафиша
Персоны
Наталья Маркина
Наталья Маркина
Natalya Markina
Дата рождения
19 марта 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата
(1975)
6.4
Два дня чудес
(1970)
Фильмография Наталья Маркина
6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Brillianty dlya diktatury proletariata
криминал
1975, СССР
6.4
Два дня чудес
Dva dnya chudes
комедия
1970, СССР
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