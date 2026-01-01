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Наталья Маркина Natalya Markina
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Наталья Маркина

Natalya Markina

Дата рождения
19 марта 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бриллианты для диктатуры пролетариата 6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата (1975)
Два дня чудес 6.4
Два дня чудес (1970)

Фильмография Наталья Маркина

Бриллианты для диктатуры пролетариата 6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата Brillianty dlya diktatury proletariata
криминал 1975, СССР
Два дня чудес 6.4
Два дня чудес Dva dnya chudes
комедия 1970, СССР
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