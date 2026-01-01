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Постер фильма Частное торжество
6.4
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6.4

Частное торжество

, 1984
A Private Function
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Частное торжество
6.4

О фильме

Англия, 1947 год. Рядовые граждане тяжело переживают послевоенные годы и живут хоть и не впроголодь, но без всяких излишеств. По строго нормированному рациону им не положено мясо, и уж тем более пряный бекон, которым многим просто снится. Все мясные и фермерские лавки жестко контролируются государством, чтобы не было соблазнов запустить черную торговлю. Но правила, как известно, созданы для нарушений. Принцесса Елизавета готовится к замужеству. Компания дельцов провинциального английского городка решает организовать торжество в честь королевской свадьбы, чтобы своей верноподданностью впечатлить местные власти. 

В ролях

Джим Картер
Джим Картер
Inspector Noble
Ричард Гриффитс
Ричард Гриффитс
Allardyce
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Joyce Chilvers
Денхолм Эллиотт
Dr. Swaby
Майкл Пэлин
Майкл Пэлин
Gilbert Chilvers
Тони Хейгарт
Sutcliff
Джон Нормингтон
Lockwood
Билл Патерсон
Билл Патерсон
Wormold
Лиз Смит
Mother
Элисон Стедман
Элисон Стедман
Mrs Allardyce
Режиссер Малкольм Маубрэй
Сценарист Алан Беннетт, Малкольм Маубрэй
Композитор Джон Дю През
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 ноября 1984
Дата выхода
29 августа 1985 Австралия
9 ноября 1984 Великобритания
12 декабря 1985 Германия
24 октября 1985 Нидерланды
1 марта 1985 США
MPAA R
Сборы в мире $2 527 088
Производство HandMade Films
Другие названия
A Private Function, Magere Zeiten, Porc royal, Função Privada, Funció privada, Función privada, Gris på gaflen, Magánpraxis, Magere Zeiten - Der Film mit dem Schwein, Med svin på skogen, Meu Reino Por um Leitão, O funcţie privată, Pranzo reale, Prywatna działalność, Prywatne zajęcia, Sikamainen juttu, Svinaktiga affärer, To gourouni tis aftis megaleiotitas, Частно парти, Частное торжество, 最強最後の晩餐

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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