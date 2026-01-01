Англия, 1947 год. Рядовые граждане тяжело переживают послевоенные годы и живут хоть и не впроголодь, но без всяких излишеств. По строго нормированному рациону им не положено мясо, и уж тем более пряный бекон, которым многим просто снится. Все мясные и фермерские лавки жестко контролируются государством, чтобы не было соблазнов запустить черную торговлю. Но правила, как известно, созданы для нарушений. Принцесса Елизавета готовится к замужеству. Компания дельцов провинциального английского городка решает организовать торжество в честь королевской свадьбы, чтобы своей верноподданностью впечатлить местные власти.
|29 августа 1985
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|9 ноября 1984
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|12 декабря 1985
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|24 октября 1985
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