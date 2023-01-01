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Частное торжество Частное торжество
Киноафиша Фильмы Частное торжество Частное торжество, 1984: актеры и роли
A Private Function Частное торжество 1984 / Великобритания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Частное торжество, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Малкольм Маубрэй
В ролях
Джим Картер Джим Картер Jim Carter Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Денхолм Эллиотт Denholm Elliott
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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