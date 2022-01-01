Американский актер Чак Норрис прославился как герой боевиков. Его основное амплуа – непобедимый мастер боевых искусств, мужественный, сильный и выживающий в самых сложных обстоятельствах.

Пять лучших боевиков с Чаком Норрисом

Чак вырос в нищете, постоянно переезжая, подрабатывая грузчиком и мечтая о карьере в полиции. Любовь к спорту ему привил отчим, а повзрослев, Норрис стал чемпионом мира в полутяжелом весе и открыл сеть школ карате. В кино его пригласил Стив Маккуин, которому Чак давал уроки, но после успешного дебюта в «Пути дракона» он долго не мог найти подходящие проекты. После неудачного опыта боец понял, что перед камерой недостаточно демонстрировать приемы, и начал обучаться актерскому мастерству, что принесло в будущем потрясающие плоды.

«Парный удар», 1992

Барри – неудачливый подросток из Техаса. У него нет друзей, а в школе над ним издеваются за слабость. Он мечтает уметь постоять за себя и грезит своим кумиром – Чаком Норрисом. Однажды дядя преподавательницы из школы, пожилой китаец Ли, берется за обучение мальчика кунг-фу, чтобы он мог защищаться от дерзких ребят из школы. Достигнув некоторых успехов в боевом искусстве, мальчик отправляется участвовать в турнире, гостем которого будет сам Чак Норрис.

Актер в этом фильме играет камео.

«Вынужденная месть», 1982

Джош Рэндал, представитель владельца одного из крупных казино Гонконга – Дэвида Паскаля, приезжает в Лос-Анджелес. Разъяренный начальник поручает мужчине вернуть принадлежащие ему деньги. Джош быстро решает финансовую проблему, пригрозив должникам физической расправой. Тем временем в Гонконге на резиденцию, откуда управляются все игорные дома, нападают по приказу мафии, желающей контролировать прибыльный бизнес. Дэвид не собирается отдавать свое, и Джошу удается спасти только дочь своего босса.

Он оказывается главной фигурой в грандиозном противостоянии, за которой охотятся одновременно мафия, полиция и наемники.

«Одинокий волк Маккуэйд», 1983

Главный герой Маккуэйд – хладнокровный и беспощадный рэйнджер. Представители криминального мира терпеть его не могут за профессионализм, а начальство – за манеру работать в одиночку. Однажды шеф навязывает герою напарника, чтобы отправить на борьбу с торговцами оружием. Молодой мексиканец только добавляет персонажу Чака Норриса проблем, вдобавок матерый рэйнджер начинает испытывать чувства к женщине своего напарника.

В довершение злоключений преступники похищают дочь Маккуэйда, и теперь ему срочно необходимо действовать.

«Кодекс молчания», 1985

Чикагская полиция скрупулезно готовит крупную операцию – взятие с поличным группировку торговцев наркотиками. Но в самый важный момент при передаче товара появляются конкуренты банды, и начинается жестокая перестрелка. Двое сотрудников полиции убиты, главарь банды получил тяжелые ранения, а часть партии наркотиков пропала.

Расследование получают Эдди Кьюсаку, и детектив начинает с пристального наблюдения за дочкой главаря конкурирующей группировки.

«Порождение ада», 1993

Однажды в одном из крестовых походов Ричард Львиное Сердце заключил в склеп непобедимое адское отродье Просатаноса. Там демон просидел до середины XX века, а выбравшись на свободу, занялся своими темными делами. Чтобы призвать Сатану, ему нужно найти все части скипетра и окропить их кровью царствующей особы.