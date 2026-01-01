Комедия из трех независимых новелл, рассказывающая об итальянских мужьях. Герои фильма страдают от женской эмансипации, чувства ответственности в браке и собственной ревности.

Картина состоит из трех частей, снятых разными режиссерами: «Муж Роберты», «Муж Ольги» и «Муж Аттилии».

Действие новеллы «Муж Роберты» происходит в Орвието. Во время спектакля Джованни Ло Версо влюбляется в Роберту, которая играет роль солдата. Ему удается завоевать ее сердце и жениться. Но вскоре Джованни обнаруживает, что его избранница – эмансипированная женщина, которая мечтает о полном равенстве и собирается сменить пол.

Действие новеллы «Муж Ольги» происходит в Бергамо. Оттавио Пеллагата делает предложение Ольге – богатой девушке, которая скоро унаследует состояние от своей 80-летней тети. Однако оказывается, что Ольга получит деньги только после рождения ребенка. Под грузом ответственности Оттавио проявляет мужскую слабость, и девушка не может забеременеть.

Действие новеллы «Муж Аттилии» происходит в Риме. Супруг героини находится в бегах, так как разыскивается полицией за кражу и нападение. Зная, что преступник ревнив, карабинеры придумывают план. Они поручают известному серцееду Умберто соблазнить Аттилию и таким образом выманить преступника, жаждущего мести за измену.