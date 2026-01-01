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Постер фильма Наши мужья
6.4
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6.4

Наши мужья

, 1966
I nostri mariti
Италия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Наши мужья
6.4

О фильме

Комедия из трех независимых новелл, рассказывающая об итальянских мужьях. Герои фильма страдают от женской эмансипации, чувства ответственности в браке и собственной ревности.

Картина состоит из трех частей, снятых разными режиссерами: «Муж Роберты», «Муж Ольги» и «Муж Аттилии».

Действие новеллы «Муж Роберты» происходит в Орвието. Во время спектакля Джованни Ло Версо влюбляется в Роберту, которая играет роль солдата. Ему удается завоевать ее сердце и жениться. Но вскоре Джованни обнаруживает, что его избранница – эмансипированная женщина, которая мечтает о полном равенстве и собирается сменить пол.

Действие новеллы «Муж Ольги» происходит в Бергамо. Оттавио Пеллагата делает предложение Ольге – богатой девушке, которая скоро унаследует состояние от своей 80-летней тети. Однако оказывается, что Ольга получит деньги только после рождения ребенка. Под грузом ответственности Оттавио проявляет мужскую слабость, и девушка не может забеременеть.

Действие новеллы «Муж Аттилии» происходит в Риме. Супруг героини находится в бегах, так как разыскивается полицией за кражу и нападение. Зная, что преступник ревнив, карабинеры придумывают план. Они поручают известному серцееду Умберто соблазнить Аттилию и таким образом выманить преступника, жаждущего мести за измену.

В ролях

Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Ragionier Ottavio Pelagatta (segment: Il marito di Olga)
Аким Тамирофф
Cesare (segment: Il marito di Olga)
Тано Чимароза
Тано Чимароза
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Giovanni Lo Verso (segment: Il Marito di Roberta)
Уго Тоньяцци
Appuntato Umberto Codegato (segment: Il marito di Attilia)
Текла Скарано
Мишель Мерсье
Мишель Мерсье
Olga (segment: Il marito di Olga)
Ландо Будзанка
Ragionier Giovannino Manzi (segment: Il marito di Olga)
Клаудио Гора
Николетта Маккиавели
Roberta (segment: Il Marito di Roberta)
Алессандро Кутоло
Father Costantino (segment: Il Marito di Roberta)
Елена Николаи
Lo Verso's Mother-in-Law (segment: Il Marito di Roberta)
Режиссер Дино Ризи, Луиджи Дзампа
Сценарист Родольфо Сонего, Адженоре Инкроччи, Фурио Скарпелли, Марио Моничелли
Композитор Пьеро Пиччони, Армандо Тровайоли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1966
Премьера в мире 21 августа 1966
Дата выхода
21 августа 1966 Италия
Производство Documento Film, Les Films Corona
Другие названия
I nostri mariti, ¡Ni hablar de los maridos!, Esses Nossos Maridos, Ni hablar de los maridos, Unsere Ehemänner

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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