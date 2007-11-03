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Александр Дедюшко
Александр Дедюшко
О персоне
Фильмография
Александр Дедюшко
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Дата рождения
20 мая 1962
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
3 ноября 2007
Карьера
Актер
Биография Александр Дедюшко
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Фильмография Александр Дедюшко
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Реальный папа
комедия, семейный
2008, Россия
7.0
Вечерняя сказка
мелодрама
2007, Украина
6.0
Если ты меня слышишь
мелодрама
2007, Украина
5.0
Тайна Голубой долины
семейный, приключения
2004, Россия
0.0
Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер
2004, Россия / Украина
7.0
ДМБ
комедия
2000, Россия
8.0
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.0
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