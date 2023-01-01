Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Чужие
Фильмы похожие на Чужие
Dustwalker
Чужие
2019 / Австралия
3.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Чужие
Вся информация о фильме
Игра теней
боевик
2022, США / Китай / Австралия
7.0
Побег из Африки
приключения
2022, США
4.0
Близнец
ужасы
2022, Финляндия
5.0
Танец с саблями
мюзикл, биография
2018, Россия
5.0
Разлом
боевик, триллер, драма
2018, Норвегия
6.0
Буу!
ужасы
2005, США
4.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма
2014, США
6.0
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик
2015, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить