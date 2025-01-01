В съемках картины принимало участие много талантливых актеров: МАртин Шин, Вупи Голдберг, Берт Янг, кинозвезда итало-американского происхождения, снимавшийся в фильмах о Рокки. В центре внимания – сумасшедшая семейка, глава которой (Джеффри Миллер) чрезвычайно занят на работе: он хирург, делающий пластические операции. Джефри перестает проводить время с красавицей-женой Вероникой. Покинутая женщина, изнывая от скуки, влюбляется в обаятельного художника-латиноамериканца Роберто. Тем временем старший сын Миллера рискует своей свободой, проворачивая незаконные сделки на «черном» рынке. Бабушка, которой некуда девать нажитое богатство, пробует всевозможные способы омоложения. Падчерица Джеффри, дочь Вероники, влюбляется в чернокожего парнишку. В семье творится настоящий бедлам. Причем все забыли про малолетнего Скутера, общего сына Вероники и Джеффри. Желая напомнить о своем существовании и хоть как-то привлечь внимание родителей, подросток придумывает организовать собственное похищение.
|6 октября 1989
|США