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Постер фильма Проказники из Беверли Хиллз
Постер фильма Проказники из Беверли Хиллз
Рейтинги
3.8 Рейтинг IMDb: 3.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Проказники из Беверли Хиллз

Проказники из Беверли Хиллз

Beverly Hills Brats 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В съемках картины принимало участие много талантливых актеров: МАртин Шин, Вупи Голдберг, Берт Янг, кинозвезда итало-американского происхождения, снимавшийся в фильмах о Рокки. В центре внимания – сумасшедшая семейка, глава которой (Джеффри Миллер) чрезвычайно занят на работе: он хирург, делающий пластические операции. Джефри перестает проводить время с красавицей-женой Вероникой. Покинутая женщина, изнывая от скуки, влюбляется в обаятельного художника-латиноамериканца Роберто. Тем временем старший сын Миллера рискует своей свободой, проворачивая незаконные сделки на «черном» рынке. Бабушка, которой некуда девать нажитое богатство, пробует всевозможные способы омоложения. Падчерица Джеффри, дочь Вероники, влюбляется в чернокожего парнишку. В семье творится настоящий бедлам. Причем все забыли про малолетнего Скутера, общего сына Вероники и Джеффри. Желая напомнить о своем существовании и хоть как-то привлечь внимание родителей, подросток придумывает организовать собственное похищение.

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 6 октября 1989
Дата выхода
6 октября 1989 США
MPAA PG-13
Сборы в мире $192 561
Производство Moore/Rivers Productions, Beverly Hills Brats Entertainment
Другие названия
Beverly Hills Brats, Beverly Hillsin pentu, L'Héritier de Beverly Hills, Loco secuestro en Beverly Hills, På rymmen i Beverly Hills, Scooter, Um Sequestro Muito Louco, Urwisy z Hollywood, Богатые отпрыски, Палавници от Бевърли Хилс
Режиссер
Джим Сотос
В ролях
Фернандо Альенде
Мартин Шин
Мартин Шин
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Роберт Артур
Берт Янг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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