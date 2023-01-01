Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Проказники из Беверли Хиллз
Проказники из Беверли Хиллз, 1989: актеры и роли
Beverly Hills Brats
Проказники из Беверли Хиллз
1989 / США
3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Проказники из Беверли Хиллз, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Сотос
Jim Sotos
В ролях
Фернандо Альенде
Fernando Allende
Мартин Шин
Martin Sheen
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Роберт Артур
Robert Arthur Jr.
Берт Янг
Burt Young
Питер Биллингсли
Peter Billingsley
Терри Мур
Terry Moore
Роберт Тессьер
Robert Tessier
Хелен Браун
Helen Gurley Brown
В прокате
Премьеры
Онлайн
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Отзывы
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Отзывы
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской