Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Утиные истории: Заветная лампа Утиные истории: Заветная лампа
Киноафиша Фильмы Утиные истории: Заветная лампа Утиные истории: Заветная лампа, 1990: актеры и роли
DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp Утиные истории: Заветная лампа 1990 / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Утиные истории: Заветная лампа, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Боб Хэчкок Bob Hatchcock
В ролях
Алан Янг Алан Янг Alan Yang Расси Тейлор Russi Taylor Ричард Либертини Richard Libertini Теренс МакГоверн Terence McGovern
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше