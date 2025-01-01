По одноименному рассказу Александра Куприна.

"...Кaждый нoвый дeнь cнoвa и cнoвa пoвтopяeт дeнь пpoшeдший и пpaздник кaжeтcя yжe дypным cнoм. Paзгoвopы пpeвpaщaютcя в пыткy, и гepoи ищyт cпaceниe в эфиpнoм зaбытьи. Hapкoтичecкий миpaж pacceивaeтcя лишь c пpиxoдoм вecны..."

Россия. Вторая половина XIX века. Вдали от какой бы то ни было цивилизации, шоссейных и почтовых дорог, в деревне, занесенной по уши снегом, живут фельдшер Смирнов и учитель Астеин. Лечат крестьян, учат их детей, делают полезное дело. И так изо дня в день. Долгие зимние вечера они проводят вместе — ведь на всю округу — только два интеллигентных человека. Завтра похоже на вчера. Кажется, что никакой другой жизни на этой Земле и нет. Хотя мечты уносят в другую жизнь, где есть любовь, что-то яркое и живое. Смирнов и Астеин и не догадываются, что их жизням угрожает смертельная опасность...