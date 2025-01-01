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Киноафиша Фильмы Мелюзга

Мелюзга

Melyuzga 18+
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О фильме

По одноименному рассказу Александра Куприна.

"...Кaждый нoвый дeнь cнoвa и cнoвa пoвтopяeт дeнь пpoшeдший и пpaздник кaжeтcя yжe дypным cнoм. Paзгoвopы пpeвpaщaютcя в пыткy, и гepoи ищyт cпaceниe в эфиpнoм зaбытьи. Hapкoтичecкий миpaж pacceивaeтcя лишь c пpиxoдoм вecны..."

Россия. Вторая половина XIX века. Вдали от какой бы то ни было цивилизации, шоссейных и почтовых дорог, в деревне, занесенной по уши снегом, живут фельдшер Смирнов и учитель Астеин. Лечат крестьян, учат их детей, делают полезное дело. И так изо дня в день. Долгие зимние вечера они проводят вместе — ведь на всю округу — только два интеллигентных человека. Завтра похоже на вчера. Кажется, что никакой другой жизни на этой Земле и нет. Хотя мечты уносят в другую жизнь, где есть любовь, что-то яркое и живое. Смирнов и Астеин и не догадываются, что их жизням угрожает смертельная опасность...

 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Производство ROI Studio
Другие названия
Melyuzga, Мелюзга
Режиссер
Владимир Морозов
В ролях
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Алла Клюка
Валентина Березуцкая
Юрий Митрофанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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