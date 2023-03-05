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Фото на недобрую память, 2016

2016 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Маша мечтает выйти замуж за своего одногруппника Игоря. Но Игорь совсем не хочет связывать себя узами брака и не спешит с семейной жизнью. Машу тревожит то, что их долгие отношения могут просто закончиться… И тогда она решает растормошить своего непутевого жениха и ударяется в авантюру: девушка подает заявление в ЗАГС на регистрацию с первым встречным парнем. Игорь серьезно напуган: ведь он любит Машу и хочет вернуть ее. Но судьба распоряжается иначе: Маша и не подозревала, что новый парень, тот самый первый встречный, станет ее настоящим возлюбленным, с которым она хотела бы прожить всю жизнь Как разрешится эта интрига? 

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Алина Чеботарева
В ролях
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Дмитрий Сова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фото на недобрую память 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:58
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