Фото на недобрую память, 2016

Маша мечтает выйти замуж за своего одногруппника Игоря. Но Игорь совсем не хочет связывать себя узами брака и не спешит с семейной жизнью. Машу тревожит то, что их долгие отношения могут просто закончиться… И тогда она решает растормошить своего непутевого жениха и ударяется в авантюру: девушка подает заявление в ЗАГС на регистрацию с первым встречным парнем. Игорь серьезно напуган: ведь он любит Машу и хочет вернуть ее. Но судьба распоряжается иначе: Маша и не подозревала, что новый парень, тот самый первый встречный, станет ее настоящим возлюбленным, с которым она хотела бы прожить всю жизнь Как разрешится эта интрига?