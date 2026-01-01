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Poster of Tsena izmeny
5.1
Kinoafisha Films Tsena izmeny
5.1

Tsena izmeny

, 2017
Tsena izmeny
Russia / Romantic / 18+
Poster of Tsena izmeny
5.1

Cast

Tamara Akulova
Tamara Akulova
Pavel Kraynov
Pavel Kraynov
Diana Yenakayeva
Diana Yenakayeva
Violetta Davydovskaya
Violetta Davydovskaya
Sergey Mukhin
Ekaterina Ryabova
Ekaterina Ryabova
Nina
Sergey Karyakin
Kirill
Director Marat Kim
Writer Mariya Nikitina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2017
Production Rossiya 1
Also known as
Tsena izmeny, El precio de la infidelidad, Цена измены

Film rating

5.1
Rate 10 votes
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