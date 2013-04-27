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Шелли снова в деле. Часть 1 Шелли снова в деле. Часть 1
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Wiener Dog Nationals

Шелли снова в деле. Часть 1, 2013

2013 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шелли – такса, профессиональная участница различных конкурсов для собак. Ее стараниями семья Джека постоянно становилась лучшей в клубе собачьих бегов. Но в очередном соревновании ей победить не суждено: хозяева планируют поездку в другой город. Дети, обожающие конкурс, расстроены и начинают вынашивать план втайне от отца и матери. Они собираются самостоятельно тренировать собаку и вести ее на состязание. Но внезапно ребята оказываются жертвами опасного мошенничества. Хитроумная миссис Мерриузер и ее неуемное желание подделать результаты доставляют главным героям множество хлопот…

  • Таксы известны врожденной антипатией по отношению к другим животным. В научной работе о поведении животных они отнесены к самым недружелюбным продам.
  • Согласно сюжету, Шелли поранила переднюю лапку, но в фильме показывают, как ей перевязывают заднюю.
  • Таксы участвуют в собачьих бегах с 70-х. Короткие лапки осложняют им задачу, но дух соперничества дает шансы на победу.
  • Соревнования, фигурирующие в фильме, существуют в действительности и ежегодно проводятся брендом быстрого питания.
  • Таксы являются самой маленькой породой среди гончих. Американский клуб собаководства занес ее в список охотничьих.

Никогда еще в мире не собиралось в одном месте такого количества такс, как на чемпионате. Сюда прибыли владельцы со своими питомцами со всех уголков страны, в надежде не просто принять участие в соревнованиях, но и одержать в них победу. Конкуренция будет жесткой, ведь состязаются лучшие представители данной породы. Но наибольшее напряжение царит все же, среди владельцев собак, они-то волнуются гораздо больше самих участников чемпионата. С этим будет связано множество комичных ситуаций и необычных происшествий…

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 мая 2021
Премьера в мире 27 апреля 2013
Возраст 6+
Режиссер
Кеван Петерсон
В ролях
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Морган Фэйрчайлд
Брайан Бэтт
Брайан Бэтт
Кэйтлин Кармайкл
Кэйтлин Кармайкл
Джулиан Федер
Джулиан Федер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шелли снова в деле. Часть 1 2 постера
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