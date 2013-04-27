Шелли снова в деле. Часть 1, 2013

Шелли – такса, профессиональная участница различных конкурсов для собак. Ее стараниями семья Джека постоянно становилась лучшей в клубе собачьих бегов. Но в очередном соревновании ей победить не суждено: хозяева планируют поездку в другой город. Дети, обожающие конкурс, расстроены и начинают вынашивать план втайне от отца и матери. Они собираются самостоятельно тренировать собаку и вести ее на состязание. Но внезапно ребята оказываются жертвами опасного мошенничества. Хитроумная миссис Мерриузер и ее неуемное желание подделать результаты доставляют главным героям множество хлопот…
Никогда еще в мире не собиралось в одном месте такого количества такс, как на чемпионате. Сюда прибыли владельцы со своими питомцами со всех уголков страны, в надежде не просто принять участие в соревнованиях, но и одержать в них победу. Конкуренция будет жесткой, ведь состязаются лучшие представители данной породы. Но наибольшее напряжение царит все же, среди владельцев собак, они-то волнуются гораздо больше самих участников чемпионата. С этим будет связано множество комичных ситуаций и необычных происшествий…