ProductionTre Vänner Produktion, Film i Väst, Sveriges Television (SVT)
Also known as
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Film rating
6.1
Rate11 votes
6.2IMDb
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