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Poster of Easy Money III: Life Deluxe
6.1
Kinoafisha Films Easy Money III: Life Deluxe
6.1

Easy Money III: Life Deluxe

, 2013
Snabba cash - Livet deluxe
Sweden / Thriller, Crime / 18+
Poster of Easy Money III: Life Deluxe
6.1

Cast

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman
JW
Aleksandar Petrovic
Dejan Čukić
Radovan
Matias Varela
Matias Varela
Jorge
Gerhard Hoberstorfer
Martin Wallström
Martin Wallström
Martin Hägerström
Malin Buska
Malin Buska
Natalie Krajnic
Madeleine Martin
Madeleine Martin
Nadja
Cedomir Djordjevic
Stefanovic
Sasa Petrovic
Dragan
Mats Andersson
Finnen
Pablo Leiva Wenger
Pablo
Director Jens Jønsson
Writer Jens Jønsson, Maria Karlsson, Jens Lapidus, Fredrik Wikström
Composer Jon Ekstrand
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2013
World premiere 30 August 2013
Release date
13 September 2013 Finland
25 March 2014 Netherlands
27 September 2013 Norway
30 August 2013 Sweden
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $3,931,915
Production Tre Vänner Produktion, Film i Väst, Sveriges Television (SVT)
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Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb
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