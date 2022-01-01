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Я – жених Я – жених
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Я – жених, 2018

2018 / Казахстан
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Простой парень Тимур соглашается «подменить» жениха своей коллеги Алии на первой встрече с ее семьей. Проблема в том, что отец невесты – суровый придирчивый генерал, а сам Тимур не похож на зятя мечты. Историю знакомства с родителями по-казахски «Я – жених» снял по собственному сценарию комедийный актер Нуртас Адамбай, лауреат премии Казахстана «Народный любимец-2015», одновременно исполнив главную роль. Молодой холостяк, скромный офисный сотрудник и просто хороший друг Тимур работает вместе с девушкой другого круга – генеральской дочкой, красавицей и без пяти минут чужой невестой Алией. Правда, ее свадьба неожиданно оказывается на грани срыва. Идеальный жених с модельной внешностью и успешной карьерой Самат едет на день рождения к своему начальнику, в то время как его ждут в доме невесты для первого знакомства. В отчаянии Алия просит Тимура сыграть роль Самата и поехать к ее родителям. 

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Нуртас Адамбай
В ролях
Алдабек Шалбаев
Алдабек Шалбаев
Санжар Мади
Санжар Мади
Нуртас Адамбай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я – жених 1 постер
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