Я – жених, 2018

Простой парень Тимур соглашается «подменить» жениха своей коллеги Алии на первой встрече с ее семьей. Проблема в том, что отец невесты – суровый придирчивый генерал, а сам Тимур не похож на зятя мечты. Историю знакомства с родителями по-казахски «Я – жених» снял по собственному сценарию комедийный актер Нуртас Адамбай, лауреат премии Казахстана «Народный любимец-2015», одновременно исполнив главную роль. Молодой холостяк, скромный офисный сотрудник и просто хороший друг Тимур работает вместе с девушкой другого круга – генеральской дочкой, красавицей и без пяти минут чужой невестой Алией. Правда, ее свадьба неожиданно оказывается на грани срыва. Идеальный жених с модельной внешностью и успешной карьерой Самат едет на день рождения к своему начальнику, в то время как его ждут в доме невесты для первого знакомства. В отчаянии Алия просит Тимура сыграть роль Самата и поехать к ее родителям.