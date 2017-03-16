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​Наурыз, 2017

2017 / Казахстан / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм казахского производства «Наурыз» - это третий фильм Аскара Бисембина («Адель», «Свадьба на троих»). В картине снялись Анатолий Креженчуков («Фара»), Берик Айтджанов («Войско Мын Бала»), Данил Волковинский, Жанар Дугалова и другие начинающие и малоизвестные актёры. Сценрий к ленте написали сразу трое сценаристов Аскар Бисембин, Николай Пак и Василий Земзюлин. Работа над сценарием велась около одного года.

В центре сюжета народной комедии «Наурыз» окажется множество героев, чьи судьбы тесно связаны. Зрителей ждёт пять разных и колоритных историй о любви, пробуждении чувств, начале весны и праздничном волшебстве. Картина подойдёт для просмотра всей семьёй и рассчитана на любую возрастную аудиторию.

- Фильм «Наурыз» снимался в Алматы, а также в сельском округе Каракыстек, Астане, Шымкенте, Караганде

- Всего в фильме 12 главных героев

- Некоторые из задействованных в фильме актёров являются эстрадными исполнителями Казахстана

Каждый год мы ждем прихода весны, как чуда! А чудо — это когда аким управляет аулом, находясь уже год в коме… Это когда даже американец может найти родственников в далеком Шымкенте… Это когда участникам любовного треугольника на троих 200 лет… Это когда самая красивая девушка достается не бизнесмену, а простому таксисту… Это когда безграничная любовь выживает даже на студенческую стипендию. Весна — это Наурыз, время, когда все мечты сбываются!

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Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера в мире 16 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Аскар Бисембин
Аскар Бисембин
В ролях
Анатолий Креженчуков
Анатолий Креженчуков
Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Данил Волковинский
Данил Волковинский
Жанар Дугалова
Жанар Дугалова
Екатерина Дзвоник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ​Наурыз 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Наурыз», если коротко и просто, это «Ёлки» по-казахски. Та же бытовая сказка, неожиданно случившаяся (в честь национального праздника Наурыз) сразу в нескольких городах страны. Те же невидимые «ниточки», связывающие незнакомых людей, и голос рассказчика, нависающий над головами. Добрая до приторности, смешная и невероятно очаровательная картина Аскара Бисембина получилась одной из тех сезонных явлений, физически необходимых со сменой времени года и началом…
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