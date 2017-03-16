​Наурыз, 2017

Фильм казахского производства «Наурыз» - это третий фильм Аскара Бисембина («Адель», «Свадьба на троих»). В картине снялись Анатолий Креженчуков («Фара»), Берик Айтджанов («Войско Мын Бала»), Данил Волковинский, Жанар Дугалова и другие начинающие и малоизвестные актёры. Сценрий к ленте написали сразу трое сценаристов Аскар Бисембин, Николай Пак и Василий Земзюлин. Работа над сценарием велась около одного года.
В центре сюжета народной комедии «Наурыз» окажется множество героев, чьи судьбы тесно связаны. Зрителей ждёт пять разных и колоритных историй о любви, пробуждении чувств, начале весны и праздничном волшебстве. Картина подойдёт для просмотра всей семьёй и рассчитана на любую возрастную аудиторию.
- Фильм «Наурыз» снимался в Алматы, а также в сельском округе Каракыстек, Астане, Шымкенте, Караганде
- Всего в фильме 12 главных героев
- Некоторые из задействованных в фильме актёров являются эстрадными исполнителями Казахстана
Каждый год мы ждем прихода весны, как чуда! А чудо — это когда аким управляет аулом, находясь уже год в коме… Это когда даже американец может найти родственников в далеком Шымкенте… Это когда участникам любовного треугольника на троих 200 лет… Это когда самая красивая девушка достается не бизнесмену, а простому таксисту… Это когда безграничная любовь выживает даже на студенческую стипендию. Весна — это Наурыз, время, когда все мечты сбываются!