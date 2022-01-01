Сваты, 2018

Дети из двух совершенно разных семей решили пожениться. Богатые родители Дианы из Астаны знакомятся с провинциалами из Шымкента. Теперь им предстоит найти общий язык и подготовиться к свадьбе.

В центре сюжета – две казахские семьи, отличающиеся друг от друга по социальному положению, образу жизни и взглядам. Жанет и Толик – обеспеченные жители столицы, которые мечтали о лучшем будущем для своей дочери Дианы и надеялись, что ее мужем станет уважаемый человек – например, сын министра. Провинциальные родственники Данияра думали, что сын приведет в дом скромную девушку, знающую местные обычаи и традиции.

На деле все оказывается наоборот: Данияр работает фермером в ауле, а Жанет не знает родного языка и даже не умеет наливать чай. Однако молодые люди любят друг друга и собираются пожениться. Они решают познакомить родителей и устраивают встречу в ресторане.

Смогут ли герои понять друг друга и поладить?