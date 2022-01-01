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Сваты, 2018

2018 / Казахстан
6.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Дети из двух совершенно разных семей решили пожениться. Богатые родители Дианы из Астаны знакомятся с провинциалами из Шымкента. Теперь им предстоит найти общий язык и подготовиться к свадьбе.

В центре сюжета – две казахские семьи, отличающиеся друг от друга по социальному положению, образу жизни и взглядам. Жанет и Толик – обеспеченные жители столицы, которые мечтали о лучшем будущем для своей дочери Дианы и надеялись, что ее мужем станет уважаемый человек – например, сын министра. Провинциальные родственники Данияра думали, что сын приведет в дом скромную девушку, знающую местные обычаи и традиции.

На деле все оказывается наоборот: Данияр работает фермером в ауле, а Жанет не знает родного языка и даже не умеет наливать чай. Однако молодые люди любят друг друга и собираются пожениться. Они решают познакомить родителей и устраивают встречу в ресторане. 

Смогут ли герои понять друг друга и поладить? 

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Нуртас Адамбай
В ролях
Толепберген Байсакалов
Динара Бактыбаева
Дархан Дайырбек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сваты 1 постер
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