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Алдабек Шалбаев
Алдабек Шалбаев
Aldabek Shalbayev
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Алдабек Шалбаев
Aldabek Shalbayev
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Дата рождения
5 апреля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Алдабека Шалбаева
Родился 5 апреля 1957 года.
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Фильмография Алдабека Шалбаева
Я – жених
комедия, мелодрама
2018, Казахстан
6.0
Наурыз
комедия
2017, Казахстан / Россия
0.0
Месть
драма
2006, Казахстан
7.0
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