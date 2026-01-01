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Марина Доможирова
Марина Доможирова Marina Domozhirova
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Марина Доможирова

Marina Domozhirova

Дата рождения
17 июня 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
В каком театре играет

Биография Марине Доможировой

Родилась 17 июня 1989 года. Курган, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (2018)
Эффект домино 7.6
Эффект домино (2023)
Баранкины и камни силы 6.9
Баранкины и камни силы (2025)

Фильмография Марине Доможировой

Старый конь
детектив 2026, Россия
Полюби меня снова
Полюби меня снова
мелодрама 2026, Россия
Пират
детектив, комедия, криминал 2026, Россия
Голливудск
Голливудск
комедия 2026, Россия
Баранкины и камни силы 6.9
Баранкины и камни силы
комедия 2025, Россия
Планетяне 5.1
Планетяне
фантастика, комедия 2025, Россия
Кулинарный техникум
Кулинарный техникум
комедия 2025, Россия
Престиж 6
Престиж
детектив, драма, комедия 2024, Россия
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Другие проекты Марине Доможировой
Неугомонный дух
16+

Неугомонный дух

Билеты
Неугомонный дух
16+

Неугомонный дух

Билеты
Неугомонный дух
16+

Неугомонный дух

Информация
Новости о Марины Доможировой
Актриса Марина Доможирова: «Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве»
Актриса Марина Доможирова: «Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве»
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