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Марина Доможирова
Marina Domozhirova
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Марина Доможирова
Марина Доможирова
Marina Domozhirova
Дата рождения
17 июня 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Театр Терезы Дуровой
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Биография Марине Доможировой
Родилась 17 июня 1989 года. Курган, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
8.0
Скорая помощь
(2018)
7.6
Эффект домино
(2023)
6.9
Баранкины и камни силы
(2025)
Фильмография Марине Доможировой
Старый конь
детектив
2026, Россия
Полюби меня снова
мелодрама
2026, Россия
Пират
детектив, комедия, криминал
2026, Россия
Голливудск
комедия
2026, Россия
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6.9
Баранкины и камни силы
комедия
2025, Россия
5.1
Планетяне
фантастика, комедия
2025, Россия
Кулинарный техникум
комедия
2025, Россия
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6
Престиж
детектив, драма, комедия
2024, Россия
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