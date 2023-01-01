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О персоне
Фильмография
Дэннис Сторхой
Dennis Storhøi
Киноафиша
Персоны
Дэннис Сторхой
Дэннис Сторхой
Dennis Storhøi
Дата рождения
15 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Kråkerøy, Норвегия
Популярные фильмы
13-й воин
(1999)
7.4
Кошмар
(2022)
5.9
Опасная миссия
(2018)
5.7272725
Фильмография Дэннис Сторхой
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2018
1999
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
Рождественская буря
драма
2022, Норвегия
5.9
Кошмар
Marerittet
ужасы, триллер
2022, Норвегия
5.7
Опасная миссия
Mordene i Kongo
криминал, драма
2018, Норвегия
Смотрите за 1
7.4
13-й воин
The 13th Warrior
приключения, боевик
1999, США
Смотрите за 1
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