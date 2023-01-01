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Дэннис Сторхой
Дэннис Сторхой Dennis Storhøi
Киноафиша Персоны Дэннис Сторхой

Дэннис Сторхой

Dennis Storhøi

Дата рождения
15 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Kråkerøy, Норвегия

Популярные фильмы

13-й воин
13-й воин (1999)
7.4
Кошмар
Кошмар (2022)
5.9
Опасная миссия
Опасная миссия (2018)
5.7272725

Фильмография Дэннис Сторхой

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актер 4
Рождественская буря
Рождественская буря
драма 2022, Норвегия
Кошмар 5.9
Кошмар Marerittet
ужасы, триллер 2022, Норвегия
Опасная миссия 5.7
Опасная миссия Mordene i Kongo
криминал, драма 2018, Норвегия
Смотрите за 1
13-й воин 7.4
13-й воин The 13th Warrior
приключения, боевик 1999, США
Смотрите за 1
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