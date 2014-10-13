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Чепуха и банда носухи
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Quatsch und die Nasenbärbande

Чепуха и банда носухи, 2014

2014 / Германия
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О фильме

Городок Боллерсдорф оказался самым среднестатическим в Европе, поэтому ОПИ — Общество Потребительских Исследований — выбрало его для тестирования новых товаров. Их поддерживает мэр городка. Вот только шестерых детей из местного детского сада все эти мероприятия начинают раздражать. И так как на их стороне оказались дедушки и бабушки, то руководство городка отреагировало на это очень быстро: все старшее поколение было отправлено в местный дом престарелых. А исправлять ситуацию придется юным жителям.

6.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 октября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Файт Хелмер
В ролях
Фритци Хаберландт
Фритци Хаберландт
Кристиан Хартинг
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чепуха и банда носухи 1 постер
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