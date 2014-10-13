Чепуха и банда носухи, 2014

Городок Боллерсдорф оказался самым среднестатическим в Европе, поэтому ОПИ — Общество Потребительских Исследований — выбрало его для тестирования новых товаров. Их поддерживает мэр городка. Вот только шестерых детей из местного детского сада все эти мероприятия начинают раздражать. И так как на их стороне оказались дедушки и бабушки, то руководство городка отреагировало на это очень быстро: все старшее поколение было отправлено в местный дом престарелых. А исправлять ситуацию придется юным жителям.