Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Майя Моргенштерн
Maia Morgenstern
Киноафиша
Персоны
Майя Моргенштерн
Майя Моргенштерн
Maia Morgenstern
Дата рождения
1 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
9.2
Я переезжаю к маме
(2026)
8.9
Человек без линии жизни
(2023)
7.9
Дуб
(1992)
Фильмография Майя Моргенштерн
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2016
2015
2008
2004
1997
1995
1994
1992
Все
21
Фильмы
21
Актер
21
Воскресение Христово: Часть первая
The Passion of the Christ: Resurrection
драма
2026, США
9.2
Я переезжаю к маме
Ma mut la mama
комедия
2026, Румыния
5.7
Planurile Iubirii (Love Plans)
Planurile Iubirii (Love Plans)
комедия
2025, Румыния
7.2
Как насчет любви?
What About Love
драма, мелодрама
2024, Испания / Италия / Румыния / США
5.8
Как девушки
Ca Fetele
комедия
2024, Румыния
5.7
Terezín
Le Terme di Terezín
драма
2023, Италия
5.9
Идеальная зависимость
Perfect Addiction
боевик, драма, мелодрама
2023, Германия / Швейцария / США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.9
Человек без линии жизни
Omul fara linia vietii
2023, Молдавия
7.8
Masa si cele 6ase umbre
Masa si cele 6ase umbre
боевик
2023, Румыния
7.4
Коза и трое козлят
Capra cu trei iezi
ужасы, триллер
2022, Румыния
6.6
Найти и полюбить
The Bra
драма, комедия
2020, Азербайджан / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Лукания
Lucania — Terra sangue e magia
драма
2019, Италия
6.4
Нервы на пределе
High Strung
драма, музыка, мелодрама
2016, США / Румыния
6.2
Exodus to Shanghai
Exodus to Shanghai
боевик, приключения, драма
2015, Великобритания / Австрия / Румыния
6.8
Черное море
Mar Nero
драма
2008, Италия
7.5
Страсти Христовы
The Passion of the Christ
драма
2004, США
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Восточный экспресс
Orient Express
мелодрама, драма
2004, Румыния
6.8
Мальчики Витман
The Witman Boys / Witman fiúk
триллер, драма
1997, Венгрия / Польша / Франция
7.3
Взгляд Одиссея
To Vlemma tou Odyssea
драма, военный
1995, Греция / Германия / Великобритания / Франция
5.8
Нострадамус
Nostradamus
драма, биография
1994, Франция / Великобритания / Румыния
7.9
Дуб
Balanta
комедия, драма
1992, Румыния / Франция
Как выбрать колбасу из мяса, а не из химии: ГОСТ тут ни при чем – обратите внимание на одну букву в составе
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Гарсон, теста мне! Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с официантками
«Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль" с выпученными глазами»: кажется, «Первый отдел» больше не фаворит у зрителей НТВ
Плюнула на НТВ с его «Извозчиками» и переключила на Первый — в их новом сериале растворилась уже через 5 минут: «100% рекомендую»
1 835 263 просмотра — и цифры продолжают расти: новая серия «Маши и Медведя» под названием «Один к одному» внезапно взорвала интернет
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: помните ли вы «Служебный роман» – ответы на 7 вопросов покажут
Из 1-го сезона «Игры престолов» вырезали грандиозную битву — не хватило денег: вместо нее вставили смешной момент
«Брагин носит Prada»: вам закрыт путь в СК, если вы не вспомните героя «Первого отдела» по одежде (тест на 5 вопросов)
Этот сериал «смотреть проще, чем "Игру престолов"», а эмоций не меньше: 91% свежести подтверждает – «затягивает с головой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667