Майя Моргенштерн

Maia Morgenstern

Дата рождения
1 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

9.2
Я переезжаю к маме (2026)
Человек без линии жизни 8.9
Человек без линии жизни (2023)
Дуб 7.9
Дуб (1992)

Фильмография Майя Моргенштерн

Жанр
Год
Воскресение Христово: Часть первая
Воскресение Христово: Часть первая The Passion of the Christ: Resurrection
драма 2026, США
9.2
Я переезжаю к маме Ma mut la mama
комедия 2026, Румыния
5.7
Planurile Iubirii (Love Plans) Planurile Iubirii (Love Plans)
комедия 2025, Румыния
Как насчет любви? 7.2
Как насчет любви? What About Love
драма, мелодрама 2024, Испания / Италия / Румыния / США
Как девушки 5.8
Как девушки Ca Fetele
комедия 2024, Румыния
Terezín 5.7
Terezín Le Terme di Terezín
драма 2023, Италия
Идеальная зависимость 5.9
Идеальная зависимость Perfect Addiction
боевик, драма, мелодрама 2023, Германия / Швейцария / США
Человек без линии жизни 8.9
Человек без линии жизни Omul fara linia vietii
2023, Молдавия
Masa si cele 6ase umbre 7.8
Masa si cele 6ase umbre Masa si cele 6ase umbre
боевик 2023, Румыния
Коза и трое козлят 7.4
Коза и трое козлят Capra cu trei iezi
ужасы, триллер 2022, Румыния
Найти и полюбить 6.6
Найти и полюбить The Bra
драма, комедия 2020, Азербайджан / Германия
Лукания 5.8
Лукания Lucania — Terra sangue e magia
драма 2019, Италия
Нервы на пределе 6.4
Нервы на пределе High Strung
драма, музыка, мелодрама 2016, США / Румыния
Exodus to Shanghai 6.2
Exodus to Shanghai Exodus to Shanghai
боевик, приключения, драма 2015, Великобритания / Австрия / Румыния
Черное море 6.8
Черное море Mar Nero
драма 2008, Италия
Страсти Христовы 7.5
Страсти Христовы The Passion of the Christ
драма 2004, США
Восточный экспресс 6.1
Восточный экспресс Orient Express
мелодрама, драма 2004, Румыния
Мальчики Витман 6.8
Мальчики Витман The Witman Boys / Witman fiúk
триллер, драма 1997, Венгрия / Польша / Франция
Взгляд Одиссея 7.3
Взгляд Одиссея To Vlemma tou Odyssea
драма, военный 1995, Греция / Германия / Великобритания / Франция
Нострадамус 5.8
Нострадамус Nostradamus
драма, биография 1994, Франция / Великобритания / Румыния
Дуб 7.9
Дуб Balanta
комедия, драма 1992, Румыния / Франция
