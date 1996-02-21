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Сюрприз
Surprise
Сюрприз, 1995
1995 / Германия
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
короткометражный
триллер
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О фильме
На первый взгляд- это подготовка убийства. Смертельный арсенал он хочет направить на спящую и ничего не подозревающую девушку. Но в действительности вся эта сложная цепная реакция лишь для того, чтобы облегчить ей подъём с постели.
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7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
6 минут
Год выпуска
1995
Премьера в мире
21 февраля 1996
Режиссер
Вайт Хэлмер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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