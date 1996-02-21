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Сюрприз, 1995

1995 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
На первый взгляд- это подготовка убийства. Смертельный арсенал он хочет направить на спящую и ничего не подозревающую девушку. Но в действительности вся эта сложная цепная реакция лишь для того, чтобы облегчить ей подъём с постели.
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 21 февраля 1996
Режиссер
Вайт Хэлмер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сюрприз 1 постер
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