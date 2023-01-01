Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Господин Дьявол Господин Дьявол
Киноафиша Фильмы Господин Дьявол Господин Дьявол, 2019: актеры и роли
Il signor Diavolo Господин Дьявол 2019 / Италия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Господин Дьявол, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пупи Авати Пупи Авати Pupi Avati
В ролях
Габриэль Ло Джудиче Габриэль Ло Джудиче Gabriel Lo Giudice Филиппо Франкини Филиппо Франкини Filippo Franchini Чезаре Кремонини Cesare Cremonini Массимо Бонетти Массимо Бонетти Massimo Bonetti Лино Каполиккьо Лино Каполиккьо Lino Capolicchio Кьяра Казелли Кьяра Казелли Chiara Caselli Джанни Кавина Джанни Кавина Gianni Cavina Алессандро Абер Алессандро Абер Alessandro Haber Андреа Ронкато Andrea Roncato
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши