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Господин Дьявол Господин Дьявол
Киноафиша Фильмы Господин Дьявол Отзывы о фильме «Господин Дьявол»
Il signor Diavolo Господин Дьявол 2019 / Италия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Господин Дьявол»

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1952 год. Фурио Моменте (Габриэль Ло Джудиче), молодой и неопытный чиновник министерства юстиции отправляется на свое первое ответственное задание. Мужчина должен прибыть в регион Венето, чтобы расследовать дело подростка Карло, которое осложнено религиозной подоплекой преступления. Карло безжалостно убил своего сверстника Эмилио, оправдывая содеянное тем, что его жертва не иначе, чем дьявол и ничего другого тот сделать в этой ситуации не мог. Фурио необходимо разобраться в составе преступления…

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