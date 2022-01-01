Наша рецензия

1952 год. Фурио Моменте (Габриэль Ло Джудиче), молодой и неопытный чиновник министерства юстиции отправляется на свое первое ответственное задание. Мужчина должен прибыть в регион Венето, чтобы расследовать дело подростка Карло, которое осложнено религиозной подоплекой преступления. Карло безжалостно убил своего сверстника Эмилио, оправдывая содеянное тем, что его жертва не иначе, чем дьявол и ничего другого тот сделать в этой ситуации не мог. Фурио необходимо разобраться в составе преступления…