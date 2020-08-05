Меню
Господин Дьявол - дублированный трейлер
Господин Дьявол. Дублированный трейлер

Господин Дьявол. Дублированный трейлер

Дата публикации: 5 августа 2020
Господин Дьявол – Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступления: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.
5.8 Господин Дьявол
Господин Дьявол ужасы, триллер, 2019, Италия
