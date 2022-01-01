Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Массимо Бонетти
Массимо Бонетти
Massimo Bonetti
О персоне
Фильмография
Массимо Бонетти
Massimo Bonetti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 марта 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Массимо Бонетти
Родился 28 марта 1951 года. Рим, Италия.
Развернуть
Фильмография Массимо Бонетти
Господин Дьявол
ужасы, триллер
2019, Италия
5.0
Большое девичье сердце
драма
2011, Италия
6.0
Слова любви
мелодрама, комедия
1998, Италия / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне